Vasco Rossi torna a Torino: allo stadio Olimpico due concerti per aprire il tour

TORINO - Vasco Rossi torna a Torino. La notizia è ufficiale da poco ed è di quelle destinate a mandare in visibilio i fan del cantautore di Zocca: il Blasco aprirà a Torino il suo tour negli stadi italiani previsto per il 2018. Vasco Rossi si esibirà allo stadio Olimpico in due concerti differenti, venerdì 1° giugno e sabato 2 giugno.

BIGLIETTI E INFORMAZIONI - L’apertura alla vendita generale inizierà giovedì 14 dicembre, alle ore 13:00. Per le persone iscritte al Blasco Fanclub già mercoledì 14 dicembre a partire dalle ore 10:00. Un bel regalo di Natale per i fan. E’ stato lo stesso rocker a comunicare sul suo sito le date dei concerti:

- 1 giugno 2018 Torino

- 2 giugno 2018 Torino

- 6 giugno 2018 Padova

- 7 giugno 2018 Padova

- 11 giugno 2018 Roma

- 12 giugno 2018 Roma

- 16 giugno 2018 Bari

- 17 giugno 2018 Bari

- 21 giugno 2018 Messina

A Torino l'apertura dei cancelli è prevista per le 15:30, in serata i tanto attesi concerti. Le uniche persone autorizzate all'ingresso dovranno essere in possesso dei biglietti acquistati attraverso i canali ufficiali (punti vendita e sito Vivaticket).