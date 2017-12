Aggiornamenti sulle condizioni meteo: neve fino alle 21, attivato il «semaforo verde»

TORINO - Da questa mattina sta nevicando su Torino e in provincia e continueranno a esserci precipitazioni almeno fino a questa sera alle ore 21. A scendere però non saranno solo fiocchi bianchi, ma già dal pomeriggio sarà più neve bagnata e dunque non ne dovrebbe risentire troppo la circolazione stradale. A dare gli aggiornamenti è il Corpo di polizia municipale che continua a monitorare la situazione: «La nevicata in corso», fanno sapere, «sarà in diminuzione nelle prossime ore. In pianura la precipitazione ‘girerà’ in pioggia, in collina ci sarà una debole caduta fino alle ore 21/22. Al momento tutte le strade sono percorribili».

LIVELLO VERDE - Come detto non ci sono particolari problemi in città, ma l’impegno dei mezzi Amiat resta costante. Si parla di «semaforo verde» che si attiva al primo allarme meteo con una funzione preventiva e di monitoraggio nel corso del quale viene sparso il sale sulle strade per rallentare il deposito della neve a terra. In totale ci sono 29 mezzi spandisale con altri 10 pronti a intervenire. Il livello verde, informano dal Comune, sarà mantenuto anche quando la nevicata cesserà per evitare eventuali ghiacciate. Questo anche se, secondo le previsioni meteorologiche, dovrebbe essere una ipotesi scongiurata.