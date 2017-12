L'Harlem Gospel Choir arriva in città, fatevi travolgere dal più famoso coro d'America

TORINO - Dal 1986, Allen Bailey e il suo coro formato dalle più belle voci di Harlem e New York City, gira il mondo condividendo con il pubblico la gioia nella Fede e raccogliendo fondi da devolvere in opere di bene. In oltre 25 anni di grandiosa carriera gli Harlem Gospel Choir hanno sempre cercato di oltrepassare barriere culturali unendo nazioni e persone, provando a dare sempre qualcosa in cambio, anche se questo sia semplicemente stato un piccolo sorriso. Lo strepitoso Coro Gospel arriva a Torino il 18 dicembre, a pochi giorni da Natale e fa tappa al Teatro Colosseo. Il costo del biglietto va dai 18 euro in galleria ai 31 e 70 della poltronissima.

CORO - Il Coro ha cantato per il Presidente Obama, la famiglia Reale inglese, Nelson Mandela, Elton John, due Papi e all'International broadcast memorial per Michael Jackson. Vere e proprie superstars hanno inoltre voluto collaborare con loro: da Andre Rieu a Diana Ross, da Bono ai Chieftains, da Lyle Lovett a Josh Groban ai Gorillaz. Per questo e altre ragioni gli Harlem Gospel Choir sono il più famoso Coro Gospel d'America, nonché uno dei più longevi.