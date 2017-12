Caselle in tilt: voli in ritardo per «sghiacciare» la ali e pioggia di polemiche 

TORINO - La neve, ma soprattutto il ghiaccio, hanno mandato in tilt l'aeroporto di Caselle questa mattina, martedì 12 dicembre. All'origine del ritardo dei voli ci sarebbe il guasto di uno dei mezzi per il de-icing di Avia Partner, ovvero uno degli strumenti utilizzati per lo scongelamento delle ali dei mezzi aerei. «L’aeroporto di Torino dispone di 1 solo mezzo per sghiacciare le ali. Il risultato è che questa mattina il ritardo medio dei voli è di 2 ore. Una vergogna in una città olimpica» ha tuonato dalla sua pagina Facebook il senatore PD Stefano Esposito, anche lui bloccato in aereo a causa dei ritardi.

CASELLE - Avia Partner dispone di due mezzi per sghiacciare le ali, uno dei quali questa mattina era guasto. «Chi dirige questo aeroporto andrebbe licenziato» conclude Esposito. Allo stesso modo anche il senatore del Pd Mauro Marino sempre su fb lamenta: «Sto sperimentando ancora una volta l’inadeguatezza dell’aeroporto di Torino che nei prossimi giorni dovrebbe accogliere i turisti della neve. Ma come è possibile avere solo una macchina di de-icing funzionante e vedere gli aerei bloccati?».