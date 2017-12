Grave incidente in piazza Adriano: donna in prognosi riservata al Cto

TORINO - Un grave incidente stradale si è verificato oggi, intorno alle 13:15, in piazza Adriano. Due auto, una Fiat 600 e un’Alfa 156 si sono scontrate: la conducente della Fiat 600 è stata trasportata al Pronto Soccorso dell’Ospedale Cto di Torino. I medici si sono riservati sulla prognosi. Praticamente illeso il conducente dell’altra vettura coinvolta nel sinistro. La dinamica è al vaglio della Squadra Infortunistica della polizia municipale. Stando a una prima ricostruzione, la Fiat 600 stava percorrendo corso Vittorio Emanuele in direzione centro città, mentre l’Alfa percorreva corso Ferrucci in direzione piazza Bernini. Le due vetture si sono scontrate in piazza Adriano.