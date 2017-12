Amore e Morte in scena al Caffè Müller, la nuova sorprendente trovata del Cirko Vertigo

TORINO - Amore e morte sono, da sempre, oggetto di riflessione e studio da parte di artisti e cantautori. Riuscite a immaginare di vedere i due cardini dell'esistenza umana in scena, a discutere tra loro, a volersi raccontare con la propria voce senza l'intermediazione umana, a incontrarsi, spiegarsi e, perché no, andare a bere una birra insieme? E' questo quello che accade durante lo spettacolo Dead&Lovely, in scena alle 21.00 al Caffè Müller, il nuovo Teatro multidisciplinare di Fondazione Cirko Vertigo, giovedì 14 dicembre.

SPETTACOLO - Dead&Lovely, a cura di Federico Sirianni e Giorgio Olmoti, vede schierati, come in una singolar tenzone, Amore e Morte. I due pilastri della vita umana vengono«spogliati» sulla scena grazie a musica, parole, canzoni, racconti e poesie. In pieno centro di Torino, gli spettatori compiranno un viaggio primordiale, fatto di sonorità e letture: da Tom Waits a Bukowski, da Leonard Cohen a García Lorca, da Piero Ciampi a Pedro Pietri, da Nick Cave a Cesare Pavese a testi e canzoni originali. Un pregiato repertorio interpretato e messo in scena dal cantautore Federico Sirianni e dall’attrice e interprete Silvia Lorenzo, con il sostegno musicale di Elisabetta Bosio al violino. Per info e prenotazioni, telefonare al numero 011 0714488.