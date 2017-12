Investita da un tram in corso Agnelli, donna trasportata al CTO

TORINO - Erano circa le 7 e 30 di questa mattina, mercoledì 13 dicembre, quando un brutto incidente si è verificato in corso Agnelli, all'angolo con corso Cosenza. Una donna è stata investita da un tram in transito durante le fasce orarie garantite dello sciopero. Stando a quanto emerso fin ora, la vittima è stata trasportata in codice giallo all'ospedale CTO. Sul posto sono intervenuti gli uomini della polizia municipale di Torino per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.