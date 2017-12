Orrore a Chivasso, trovato il cadavere di un uomo in un campo: sul posto i carabinieri

CHIVASSO - Mistero a Chivasso: il cadavere di un uomo è stato ritrovato questa mattina in via Mezzano, ai margini di un campo. A notarlo un passante, che ha immediatamente avvisato i carabinieri. L’uomo non è stato ancora identificato e le cause della morte non sono ancora note: quel che è certo è che il corpo non presenta segni esterni di violenza o lesioni, pertanto potrebbe essere morto per assideramento. Il cadavere è stato ritrovato vicino alla centrale dell’Enel, accanto ai binari del vecchio deposito. Al polso dell’uomo è stato rinvenuto un braccialetto sanitario. Seguiranno aggiornamenti.