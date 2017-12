Il meglio del cinema di animazione torna a Torino, proiezioni gratuite con Cartoon On The Bay

TORINO - Dal 12 al 14 aprile del prossimo anno a Torino arriva il festival internazionale dell’animazione cross-mediale e della tv dei ragazzi Cartoon On The Bay che porta in città il meglio del cinema di animazione. Un’occasione unica, giunta alla seconda edizione in città, per gustarsi gratuitamente diversi lungometraggi, svolgere attività dedicate nelle scuole e mostre per il grande pubblico al al Museo Nazionale del Risorgimento e al Carcere Le Nuove. Ma non solo: in occasione dell’anniversario delle leggi razziali in Italia (1938-2018) 150 artisti esporranno le loro opere. In questo progetto è coinvolta anche l'amministrazione della Città di Torino insieme a Rai Com, Film Commission Torino Piemonte e Regione Piemonte.