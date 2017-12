Festa di Natale al Circolo dei Lettori: una torinese d'eccezione ospite della serata

TORINO - Al Circolo dei Lettori di Torino si interpreta il Natale sotto tante sfumature. Il party "Lo spirito del Natale" che si terrà giovedì 21 dicembre presso la sede di via Bogino 9 a partire dalle 19 darà spazio a ogni aspetto della festa più attesa dell'anno. Natale è generosità con la grande asta dedicata a CasaOz. In questa occasione gli ospiti troveranno un battitore d'asta d'eccezione ad accoglierli: la torinesissima e simpaticissima Luciana Litizzetto.

NATALE - Non finisce qui, per il Circolo dei Lettori Natale è anche lasciarsi andare e stare insieme. Per questo motivo, dalle ore 20, si alterneranno le performance di Cirko Vertigo, il dj set di Giorgio Valletta e la musica dal vivo di Gipsy Accident. L'ingresso alla festa è libero e non mancheranno brindisi e golose sorprese.