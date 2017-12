Da sabato notte attivo il nuovo autovelox di corso Francia con limite di 50 chilometri orari

COLLEGNO - Da sabato 16 dicembre rispettare i limiti di velocità a Collegno converrà a tutti gli automobilisti, pena sanzioni salate e decurtamento dei punti sulla patente. Dalla mezzanotte e un minuto saranno infatti attivi i nuovi autovelox fissi voluti dall’amministrazione. Si tratta di tre postazioni per il controllo elettronico della velocità: una in corso Francia all’altezza del cavalcaferrovia, quello che sarebbe dovuto essere attivato a inizio mese e che fotografa chi va oltre la velocità di 50 chilometri orari, il secondo con lo stesso limite sempre in corso Francia tra via Minghetti e via Provana e il terzo, con il limite di 70 chilometri orari, in viale Certosa tra via Manzoni e via Cervi.

NUOVO AUTOVELOX - In realtà l’unico autovelox nuovo è quello tra via Minghetti e via Provana, installato poco prima (arrivando da Torino) del Villaggio Leumann. Una posizione non a caso visto che in quel tratto un anno e mezzo fa era morto l’ottantaquattrenne Guido Borello, pensionato travolto da un’auto mentre rientrava a casa dopo aver trascorso del tempo nel giardinetto di fronte. Lì oggi in corso Francia c’è una targa in ricordo di quella tragedia. E da sabato, proprio in conseguenza di quella morte, sarà attivato l’autovelox che, si precisa, sostituisce quello situato all’altezza del mercato di Santa Maria.