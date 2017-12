Operazione «Natale Sicuro»: sequestrati giocattoli e decorazioni luminose

TORINO - Nel pomeriggio di ieri, martedì 12 dicembre, Agenti della ex Sezione Circoscrizionale San Salvario/Borgo Po della Polizia Municipale e Agenti del Commissariato Barriera Nizza della Polizia di Stato hanno proceduto al sequestro preventivo di un noto circolo privato di via Belfiore 24. Il provvedimento dell'Autorità Giudiziaria scaturisce dai numerosi accertamenti contravvenzionali e penali portati a termine dai Vigili e dalla Polizia in collaborazione con l'Arma dei Carabinieri e dei servizi di controllo dell'ASL.

NATALE - Numerose le lamentele, i reclami e l'esasperazione dei residenti per l'irregolare conduzione del circolo. Le Forze dell'Ordine erano più volte intervenute nel passato, in particolare, nello scorso mese di novembre, accertando violazioni per circa 25.000 euro. Inoltre, stamane, mercoledì 13 dicembre, Agenti del Presidio Porta Palazzo della Polizia Municipale hanno effettuato su piazza della Repubblica sequestri amministrativi per 280 giocattoli e 33 decorazioni luci di Natale non conformi alla normativa CEE.