Operazione «Natale Sicuro» a Porta Palazzo: rimosse 5 tonnellate di rifiuti

TORINO - Continua senza sosta l’azione della polizia municipale per rendere sicuro il Natale torinese. Se ieri vi avevamo raccontato del sequestro preventivo di un circolo privato in San Salvario e di un sequestro in piazza della Repubblica, anche oggi l’intervento dei vigili urbani si è concentrato sul quartiere di Porta Palazzo. Gli agenti del Nucleo Sequestri e Rimozioni, hanno infatti rimosso circa 5 tonnellate di rifiuti.

L’INTERVENTO - La «pulizia» è stata effettuata questa mattina, nel tratto di strada davanti alla vecchia caserma dei vigili del fuoco di corso Regina Margherita, non troppo distante dal mercato di Porta Palazzo. Gli agenti, aiutati da un autocarro munito di gru, hanno rimosso carretti e diverso materiale ormai abbandonato da tempo. L’intervento non è costato nulla all’amministrazione.