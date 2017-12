Passione e tradizione famigliare, a Torino il magico presepe con la neve vera

TORINO - Presepe fa rima con tradizione, presepe fa rima con passione. Se nel 2017 ormai il Natale viene festeggiato con alberi enormi, babbi rampicanti, luci e decorazioni decisamente originali, non va dimenticato chi decide di portare avanti quella che è una delle tradizioni più belle e antiche del nostro paese: il presepe. Se vi dicessimo che passeggiando per Torino, in zona San Paolo, potreste imbattervi in un bellissimo e magico presepe fatto a mano, realizzato in un cortile che si affaccia su una normalissima via? Un presepe bellissimo, curato nel dettaglio e (quando capita) ricoperto da candidi fiocchi di neve che rendono l’atmosfera unica.

IL PRESEPE - Per vedere questo presepe bisogna recarsi in via Rubiana 41 bis: è qui, nel cortile di un’abitazione, che la famiglie Mazza e D’Amato hanno allestito un presepe tanto imponente quanto unico. «Quest’anno abbiamo fatto un record: 24 metri quadri, tre in più dell’anno precedente» ci racconta Francesco Mazza, nipote di una famiglia che alle tradizioni ci tiene particolarmente. Le casette sono dei veri e propri capolavori e sono tutte realizzate a mano con legno e polistirene dallo zio Fernando D’Amato, ex poliziotto in pensione. A coordinare i lavori (ci sono voluti otto giorni per concludere il presepe) è il papà di Francesco, il signor Giuseppe che da dieci anni lo realizza insieme alla sua famiglia nel giardino di casa. La storia del presepe di via Rubiana è una storia di passione e di tradizione tramandata nelle generazioni, nonostante il mondo esterno sembra andare in direzioni opposte.

Alcuni dettagli del presepe (© Francesco Mazza)

COME VISITARE IL PRESEPE - Qualche giorno fa, la neve caduta a Torino ha ricoperto per intero il presepe: uno scenario magico, ammirato dalle persone che vivono in quel quartiere. La novità di quest’anno? La montagna «che ricorda il Monviso» e la cascata con il ruscello che scende fino a valle, per «rappresentare il fiume Po». Ogni dettaglio è pensato alla perfezione, così come l’intenzione di papà Giuseppe, di Francesco e dello zio Fernando che hanno voluto «rappresentare attimi di vita quotidiana e contadina, ricordando le tradizioni piemontesi, calabresi, campane e lucane» della loro famiglia. I tanti curiosi interessati a vedere di persona il presepe possono recarsi fuori dall’abitazione di via Rubiana 41 bis perché nonostante il cancello, l’allestimento è ben visibile anche da fuori. Per i meno timidi, è valido l’invito di Francesco: «Se qualcuno suona siamo ben felici di farglielo visionare». Un buon modo per immergersi nell’atmosfera natalizia, tuffandosi nella tradizione di un presepe famigliare e unico a Torino.