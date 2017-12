Porchietto la Paperon de Paperoni in Regione: svelati i redditi di consiglieri e assessori

TORINO - Claudia Porchietto, consigliera regionale di Forza Italia, è la nuova Paperon de Paperoni di Palazzo Lascaris. La ex assessora della Giunta Cota ha scavalcato il presidente del Consiglio regionale in cima alla classifica della dichiarazione dei redditi: nel 2016 ha guadagnato 296 mila euro, contro i «soli» 234mila di Mauro Laus. Lo si evince dal bollettino ufficiale della Regione Piemonte che, come ogni anno, riporta lo stato patrimoniale di consiglieri e Giunta.



LA GIUNTA CHIAMPARINO - Il presidente Sergio Chiamparino non è tra le posizioni più alte nella speciale classifica. Il successore di Roberto Cota per il 2016 ha dichiarato 108mila euro. E nella sua Giunta c’è chi sta meglio: Antonio Saitta, assessore alla Sanità, 122mila euro, Giovanni Maria Ferraris 101mila euro (Sport), Giuseppina De Santis (Innovazione) 93mila euro, Giorgio Ferrero (Agricoltura) 87mila euro, Francesco Balocco (Trasporti) 82mila, Monica Cerutti (Pari Opportunità) 76mila euro, Alberto Valmaggia (Ambiente) 76mila euro, Augusto Ferrari (Assistenza) 76mila, Gianna Pentenero (Lavoro) 75mila euro. Chiude Aldo Reschigna con 68mila euro dichiarati.



Di seguito i redditi dichiarati per il 2016 dai consiglieri regionali e dalla Giunta del presidente della Regione Piemonte Sergio Chiamparino:



Silvana Accossato 71mila euro

Paolo Alemanno 108mila euro

Gianpaolo Andrissi 76mila euro

Andrea Appiano 69mila euro

Francesco Balocco 83mila euro

Vittorio Barazzotto 110mila euro

Enrica Baricco 108mila euro

Stefania Batzella 61mila euro

Alessandro Benvenuto 70mila euro

Giorgio Bertola 71mila euro

Massimo Berutti 69mila euro

Antonino Boeti 97mila euro

Davide Bono 68mila euro

Mauro Campo 62mila euro

Valentina Caputo 69mila euro

Augusto Ferrari 77mila euro

Giovanni Maria Ferraris 101mila euro

Antonio Ferrentino 79mila euro

Giorgio Ferrero 88mila euro

Francesca Frediani 71mila euro

Raffaele Gallo 71mila euro

Gianna Gancia 79mila euro

Davide Gariglio 96mila euro

Mario Giaccone 221mila euro

Francesco Graglia 66mila euro

Marco Grimaldi 73mila euro

Mauro Laus 234mila euro

Maurizio Marrone 72mila euro

Paolo Mighetti 81mila euro

Gabriele Molinari 87mila euro

Alfredo Monaco 75mila euro

Angela Motta 71mila euro

Domenico Ottria 69mila euro

Antonella Parigi 118mila euro

Giovanna Pentenero 75mila euro

Gilberto Pichetto Fratin 105mila euro

Claudia Porchietto 296mila euro

Roberta Revello 80mila euro

Domenico Ravetti 70mila euro

Aldo Reschigna 68mila euro

Domenico Rossi 69mila euro

Elvis Rostagno 73mila euro

Daniela Ruffino 79mila euro

Antonio Saitta 122mila euro

Diego Sozzumi 203mila euro

Federico Valetti 69mila euro

Domenico Valle 71mila euro

Alberto Valmaggia 77mila euro

Gian Luca Vignale 78mila euro