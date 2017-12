Babbo Natale arriva in paracadute, 2 eventi speciali (e gratuiti) per grandi e piccoli

VENARIA - Sabato 16 dicembre il Sogno del Natale ospiterà un evento eccezionale: alle 12:00 una formazione di 4 paracadutisti dello Sky Dream Centre si lancerà per atterrare nella Piazza dello Streetfood del Villaggio di Venaria vestiti da Babbo Natale. Il pubblico potrà assistere allo show gratuitamente (ricordiamo che l’accesso all’Area è gratuito; a pagamento l’accesso al Quartier Generale o le attività extra come la pista di pattinaggio, il circo, il minipony).

NATALE - Il 17 dicembre poi, alle ore 15:00, la Fanfara Montenero della Sezione di Torino dell’Associazione Nazionale Alpini partirà da Via Mensa, attraverserà i Giardini della Reggia e arriverà al Villaggio. La Fanfara, composta da 45 elementi (tutti ex Alpini in congedo) ha partecipato a festival in Francia, Germania e nel 2016 ha suonato per Papa Francesco. Per il Sogno del Natale proporrà marce da sfilata e un repertorio di brani natalizi, nazionali ed internazionali.

VENARIA - Proseguono inoltre, in entrambe le giornate, gli spettacoli circensi a cura del Circo Peppino Medini, che replica nello chapiteau riscaldato ogni giorno feriale alle ore 15:00; mentre nei giorni festivi gli appuntamenti sono tre: alle ore 11:00; alle ore 15:00 e alle ore 17:00. Allo stesso modo, saranno a disposizione di bambini e famiglie anche i laboratori di Bricks4Kidz, basati sull’utilizzo dei mattoncini LEGO, e il laboratorio RiCubo, dedicato all'arte del riciclo funzionale.