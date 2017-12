Acqua marrone in tante case di Nichelino, SMAT spiega qual è il problema 

NICHELINO - Via Monviso, via Vittorio Veneto, via Giusti, via Bra e così anche in via Torino, via Del Pascolo, via Stupinigi ecc. Questa mattina, venerdì 15 dicembre, in tantissimi a Nichelino si sono svegliati e hanno avuto una brutta sorpresa: l'acqua che usciva dai rubinetti era marrone. C'è chi ha ipotizzato che le tubature si fossero congelate a causa del freddo pungente di questa notte e chi è andato direttamente alla fonte del problema, SMAT.

ACQUA - Pare infatti che questa notte SMAT abbia effettuato dei lavori all'impianto idrico di Nichelino e il che avrebbe smosso l'acqua che ora risulta torbida. Chiudere e riaprire le valvole di intercettazione della condotta per permettere ai tecnici di operare, spiegano da SMAT, smuove l'acqua che, di conseguenza si intorbidisce. «Tra le 22.00 del 14.12.2017 e le 7.00 di oggi» comunicano dall'azienda, «è stato portato a termine un importante intervento programmato durante il quale è stata eliminata definitivamente una vecchia condotta idrica in Eternit scorrente in Via Prali; tale sostituzione era necessaria poiché la condotta in questione era molto ammalorata e ha causato più volte carenze di erogazione per le numerose fughe di cui è stata oggetto. L'operazione in argomento è stata effettuata in ore notturne, al fine di ridurre al minimo i disagi per l'utenza, tuttavia, inevitabilmente, ha causato i classici fenomeni di "acqua sporca" in tutto il centro abitato del Comune di Nichelino; tali disagi potrebbero protrarsi per alcune ore». Non è la prima volta che gli abitanti di Nichelino si trovano a dover fare i conti con questa brutta sorpresa. L'ultima volta, mercoledì 11 ottobre, in oltre metà delle case di Nichelino l'acqua usciva dai rubinetti torbida e di colore marrone a causa di un guasto alle tubature dell'acqua avvenuto in via Verna.