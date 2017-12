L'Oftalmico trasloca: da lunedì 18 dicembre il centro di Oculistica sarà alle Molinette

TORINO - Dopo tante polemiche l'ora 'X' è arrivata: lunedì 18 dicembre 2017 partirà il servizio di Oculistica universitaria dell'ospedale Molinette della Città della Salute di Torino, con a capo il direttore Roberto Albera. In questo consiste la prima fase del trasferimento dello storico ospedale Oftalmico di via Juvarra. Le fasi successive interesserà, come è noto, anche l'ospedale San Giovanni Bosco di Torino. Delle tre strutture presenti nel centro infatti, una è stata soppresa poichè inserita all'interno del piano di rientro regionale che intende ridurre il numero delle strutture complesse, le altre due invece sono state ricollocate presso i San Giovanni Bosco e Città della Salute.

OFTALMICO - Le attività saranno allocate presso il Padiglione Dermatologico del Presidio San Lazzaro suddivise nelle seguenti sedi: al primo piano il reparto degenza e sala di chirurgia ambulatoriale, al secondo piano il polo ambulatoriale e al quarto piano la camera operatoria per chirurgia maggiore. Sarà possibile prenotare visite e prestazioni tramite CUP (Centro Unificato Prenotazioni) a partire dalla prossima settimana. L'attività di Pronto Soccorso invece verrà avviata dal mese di aprile 2018, presso il piano terra dello stesso Padiglione.