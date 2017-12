Taxi in fiamme in centro città: bloccata via Arsenale

TORINO - Ha preso fuoco in mezzo alla strada, in pieno centro in maniera del tutto imprevedibile. Nella tarda mattinata di oggi, venerdì 15 dicembre un taxi è andato completamente distrutto oggi in via Arsenale, di fronte agli uffici della Regione Piemonte.

FIAMME - Sul posto sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco, ma il rogo è stato domato quando ormai l'auto, una Fiat Punto, era già stata distrutta. Non sono ancora state accertate le cause che hanno portato al cortocircuito dell'impianto Gpl.