L’evento di Natale che lascia a bocca aperta: magia, brivido e divertimento con il Cirko Vertigo

TORINO - A Natale tutti torniamo bambini e, anche se non crediamo più a Babbo Natale, ci piace pensare che ci sia un omone paffutello con la barba bianca e il cappello rosso che faccia il giro del mondo a bordo di una slitta trainata da renne. E’ la magia di una delle feste più antiche del mondo. Ma quest’anno a Natale l’irreale può anche diventare reale, con il mondo che per una volta si capovolge e ci fa camminare a testa in giù. Tutto questo diventa possibile nel Vertigo Christmas Show, uno spettacolo che vede coinvolti artisti internazionali di circo contemporaneo in un mix di emozioni, magia e brivido.

A regalarci l’emozione di un Natale indimenticabile ci pensano gli artisti del Cirko Vertigo, la scuola di fama internazionale che ha sede a due passi da Torino, precisamente nel Parco Culturale Le Serre di Grugliasco.

Il Vertigo Christmas Show è uno spettacolo unico che vive tra sogno e realtà grazie ad artisti provenienti da ogni parte del mondo. Non mancheranno numeri unici, divertenti e mozzafiato: lo spettatore dovrà lustrarsi più volte gli occhi durante lo spettacolo in cui scoprirà l'età d'oro del circo con rarità, stranezze ed eccentricità.

Tra i più attesi la donna di caucciù e l’uomo d’acciaio, ma non solo: sarà presente un cast di artisti internazionali che eseguiranno le loro prodezze in una cornice suggestiva ricca di emozioni, risate, divertimento e magnifiche sorprese, come Maggie, la piccola elefantina realizzata da Michele Guaschino, che si muoverà sulla scena creando poesia, comicità, scompiglio.

E poi c’è lui, lo show man della serata, il camaleontico Kai Leclerc. Magari per molti il nome non dice molto, ma il suo curriculum parla da sé. Il versatile clown canadese ha collaborato con le più importanti produzioni di spettacolo dal vivo del mondo, da Las Vegas a Broadway, dal Festival di Monte Carlo al David Letterman’s Late Night Show. Kai Leclerc è un vero cartone animato vivente, un vulcanico illusionista, esilarante ventriloquo e funambolico fantasista: bisogna stare molto attenti perché sovvertirà il senso comune, camminando a testa in giù a otto metri d’altezza nella celebre performance di sua creazione «Upside Down». E ancora si trasformerà in un pantagruelico tenore tutto pancia, che canta arie napoletane e danza con leggiadria sulle punte come una étoile del balletto classico cimentandosi in passi di hip hop. Insomma, con lui la parola «annoiarsi» non esiste assolutamente.

Il Vertigo Christmas Show prende vita dal 26 dicembre al 7 gennaio, compresa la notte di Capodanno, al Teatro Le Serre di Grugliasco. In via Tiziano Lanza 31 gli spettatori passeranno le serate con il cuore letteralmente sospeso tra evoluzioni aeree ai tessuti e al trapezio, acrobatica a terra, alla ruota canadese e al palo cinese, equilibrio al filo teso, e giocoleria. Insomma, è un appuntamento immancabile oltre che un ottimo regalo di Natale da fare ai propri cari.