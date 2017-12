Tamponamento a catena in tangenziale Nord, autista ubriaco nei guai

TORINO - Erano circa le 5 e 30 di oggi, sabato 16 dicembre, quando un uomo di 41 anni ha urtato un bus in tangenziale. I due stavano entrambi viaggiando in direzione Sud quando lo scontro è avvenuto all'altezza di Collegno. Stando a quanto è emerso fino a ora, dopo il sinistro, la Fiat Bravo sarebbe rimasta ferma nella corsia di sorpasso, dove è stata presa in pieno da altre due macchine in transito.

TAMPONAMENTO - La Fiat Panda guidata da una giovane donna di 21 anni e la Toyota di un ragazzo non sono riusciti a evitare la prima auto in panne e così si è verificato un tamponamento a catena. Sembrerebbe inoltre che l'uomo alla guida della Fiat Bravo sia stato sottoposto ad alcol test dagli agenti della polizia municipale e sia risultato positivo. Per queste ragioni è scattato immediatamente il ritiro della patente. Il ragazzo alla guida della Toyota è rimasto ferito nello scontro ed è stato trasportato all'ospedale di Rivoli non in gravi condizioni. Fortunatamente tutte le altre persone coinvolte sono rimaste illese.