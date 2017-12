Si toglie la vita gettandosi sui binari del treno, morto sul colpo

SETTIMO TORINESE - E' morto sul colpo dopo essersi gettato dal cavalcavia di corso Piemonte a Settimo Torinese ed essere finito sui binari del treno. Al momento non sono ancora note le generalità della vittima, nè le ragioni che lo abbiano spinto a compiere l'insano gesto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Chivasso e la polizia ferroviaria, attualmente a lavoro per cercare di ricostruire l'esatta dinamica dei fatti.

VIABILITA' - A causa di questa tragica morte, la linea GTT Sfm1 Canavesana che collega Chieri a Rivarolo è bloccata dalle 13 di oggi, sabato 16 dicembre. Anche i treni in arrivo da Torino sono costretti a fermarsi a Volpiano. Il medico legale intervenuto sul luogo non ha potuto far altro che constatare il decesso della vittima