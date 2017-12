Al telefono, senza cintura e ubriachi: multati 26 automobilisti a Torino

TORINO - Continuano senza sosta i controlli notturni della polizia municipale volti a garantire la sicurezza in città: nella notte appena trascorsa, quella tra sabato e domenica, i vigili urbani si sono piazzati in centro a Torino e in piazza Zara, fermando 80 automobilisti.

AL TELEFONO E UBRIACHI - Ventisei di loro sono stati sanzionati per delle violazioni a norme comportamentali quali semafori rossi, mancato uso delle cinture di sicurezza e uso del telefonino durante la guida. Due conducenti sono stati indagati ai sensi dell'articolo 186 del codice della strada perché fermati alla guida in stato d'ebbrezza.