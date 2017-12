Dramma a Limone Piemonte: sciatore muore durante un fuoripista solitario

LIMONE PIEMONTE - Dramma a Limone Piemonte: C.S., sciatore di 32 anni, è morto in montagna, durante un fuoripista in solitaria. Il corpo dello sciatore è stato ritrovato questa notte dai soccorritori, allertati dalla famiglia della vittima, che non era più riuscita a mettersi in contatto con il proprio caro.

IL RITROVO DEL CORPO - Ingente il dispiegamento di forze per trovare l'uomo: soccorso alpino, polizia, carabinieri e guardia di finanza hanno cercato lo sciatore per diverse ore, poi l'hanno ritrovato privo di vita intorno all'una di notte. La sua auto era parcheggiata a 1400 metri. Le cause della morte nono sono ancora certe, visto che la vittima sciava in solitaria ma è probabile che un incidente gli possa esser stato fatale: la Procura di Cuneo ha comunque disposto l'autopsia.