Blocco auto confermato a Torino: lunedì 18 dicembre stop ai Diesel Euro 4

TORINO - Sgradito regalo in anticipo per gli automobilisti torinesi: domani, lunedì 18 dicembre, sarà vietata la circolazione alle auto private Diesel Euro 0,1,2,3,4 e Benzina, Gpl e Metano Euro 0. Confermato quindi il blocco, causato dall'attivazione del "semaforo arancione", previsto dal protocollo d'intesa siglato con la Regione Piemonte.

GLI ORARI - Lo smog non accenna a diminuire e le auto si fermano ancora. Le limitazioni sono quelle con cui i torinesi sono ormai abituati a convivere: il blocco sarà attivo dalle 08:00 alle 19:00, senza pause per i veicoli adibiti al trasporto delle persone, mentre per quanto riguarda i veicoli adibiti al trasporto merci (gpl/metano possono circolare) lo stop sarà dalle 08:30 alle 15:00 e dalle 17:00 alle 19:00.