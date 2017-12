Guasto a un treno, metropolitana ferma tra Bernini e Fermi: Torino in tilt

TORINO - Nuovo guasto alla metropolitana di Torino: questa mattina, poco dopo le 07:00, il guasto di un treno ha causato la sospensione del servizio tra le stazioni Fermi e Bernini. Disagi per migliaia di passeggeri, costretti ad affidarsi al servizio di bus sostitutivi messo a disposizione da Gtt.

POLEMICHE SUI BUS SOSTITUTIVI - E’ proprio il servizio di bus sostitutivi a scatenare le maggiori polemiche tra i fruitori del servizio pubblico: «Bus sostitutivi? Dopo 25 minuti ne è passato uno…» commenta sulla pagina Facebook di Gtt Davide. Gli fa eco Andrea: «A fermi ci sono 500 persone ferme che aspettano, vergogna». A oltre un’ora e mezza dal guasto, il problema non è stato ancora risolto: mattinata da incubo per i torinesi, tantissime persone arriveranno al lavoro in ritardo. Seguiranno aggiornamenti.

AGGIORNAMENTO - Alle 10 la metropolitana è tornata in funzione regolarmente su tutta la tratta.