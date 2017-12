Lunga striscia di olio in tangenziale e sull’A32: disagi per 12 km

ORBASSANO - Ieri sera, tra le 23 e le tre di notte, una lunghissima scia di olio sparsa sull’asfalto ha causato numerosi disagi al traffico sull’A32 e in tangenziale. Le cause al momento non sono ancora note, ma è molto probabile che a perdere l’olio sia stata una cisterna dopo un guasto.

OLIO E DISAGI - Quel che è certo è che i disagi per gli automobilisti e i camionisti al lavoro sono stati davvero ingenti: la polizia stradale è stata costretta a chiudere un pezzo dell’autostrada tra Avigliana e Bruere per permettere ai tecnici Ativa di pulire al meglio l’asfalto. Disagi simili anche in tangenziale, dove però è bastato limitare la circolazione a due corsie «pulite» per permettere ai tecnici di lavorare in sicurezza. Dodici circa i km di lunghezza della scia: il mezzo che ha perso l’olio non è stato identificato e non si è verificato nessun incidente.