Incendio alle porte di Torino, evacuata una banca e due anziani bloccati in casa

BEINASCO - Poco prima dell’ora di pranzo si è sviluppato un incendio in una mansarda di strada Torino a Beinasco, a poche decine di metri dal confine con il capoluogo piemontese e nei pressi della Banca Sella. Sul posto sono rapidamente intervenuti i vigili del fuoco che si sono messi al lavoro per domare le fiamme. Insieme a loro presenti anche i carabinieri e la polizia municipale di Beinasco impegnati in primis alla viabilità stradale: la strada è stata chiusa al traffico per permettere ai pompieri di intervenire senza difficoltà. Per motivi precauzionali è stata evacuata e chiusa anche la filiale della Banca Sella.

ANZIANI BLOCCATI - E’ ancora presto per stabilire con certezza che cosa abbia dato origine all’incendio. Pare però che vi fosse un problema nel funzionamento della canna fumaria. Il fumo delle fiamme ha allarmato alcuni passanti che hanno chiamato i vigili del fuoco. Non ci sono persone ferite o intossicate, anche se due anziani, residenti al piano terra, sono rimasti bloccati all’interno della loro abitazione avendo difficoltà a muoversi in autonomia. Per loro è intervenuto anche il 118.