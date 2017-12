Lo smog peggiora, incubo semaforo rosso: blocco auto anche a Natale?

TORINO - I giorni passano, i Pm10 crescono e le previsioni non lasciano presagire nulla di buono. In pochi lo dicono, ma lo smog tiene in allarme i cittadini torinesi: sì, perché il blocco annunciato negli scorsi giorni continua e potrebbe arrivare fino a Natale, salvo decisioni differenti da parte della Giunta.

LO SMOG NON DIMINUISCE - La situazione è questa: dal 12 dicembre, una settimana fa, il valore di Pm10 ha sempre superato i 50 μg/m³ consentiti. Ieri il picco più alto (101): una beffa, visto che le auto sono comunque ferme. Le previsioni Arpa non prevedono sforamenti anche nella giornata di oggi e di domani. Il rischio è che se i valore non dovesse scendere sotto la soglia consentita, l'applicazione delle direttive regionali porti a un blocco delle auto anche a Natale. Non solo gli Euro 4 tra l'altro, ma anche i Diesel Euro 5 nel caso si dovesse arrivare a dieci giorni consecutivi di sforamenti accertati.

PREVISIONI PESSIME - Una bella gatta da pelare già di per sé, ancor di più in un periodo in cui gli spostamenti per raggiungere i famigliari sono tantissimi. Se lo smog dovesse mantenersi a un livello così critico però, la situazione pare inevitabile. Salvo decisioni differenti della Giunta quindi, il rischio di un blocco nei giorni di Natale c'è ed è concreto. Difficile inoltre che la situazione migliori, visto che non sono previste precipitazioni almeno fino a mercoledì 27 dicembre o venti che possano spazzare via la cappa di smog che ha coperto la città.