Auto ancora ferme a Torino: mercoledì 20 dicembre attivo il blocco dei Diesel Euro 4

TORINO - Non c’è pace per gli automobilisti torinesi: domani, mercoledì 20 dicembre, sarà ancor attivo il blocco auto che prevede il divieto alla circolazione per i veicoli privati Diesel Euro 0,1,2,3,4 e Benzina, Gpl, Metano Euro 0. Il blocco quindi continua, ma non solo: potrebbe arrivare fino a Natale ed essere esteso anche ai Diesel Euro 5. Il rischio è concreto, come vi abbiamo spiegato in precedenza.

ORARI - Ma torniamo al blocco di domani, mercoledì 20 dicembre 2017. Le limitazioni sono ormai note a migliaia di torinesi: il blocco sarà attivo dalle 08:00 alle 19:00, senza pause per i veicoli adibiti al trasporto persone, mentre per quanto riguarda i veicoli adibiti al trasporto merci lo stop sarà dalle 08:30 alle 14:00 e dalle 16:00 alle 19:00. In questo caso, i veicoli Gpl e Metano potranno circolare liberamente.