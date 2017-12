Piazza XVIII Dicembre si prepara al Natale: si accende l'opera di Armando Testa

TORINO - Piazza XVIII Dicembre si addobba per le feste: la scultura Sintesi 59 di Armando Testa, adiacente alla storica stazione di Porta Susa, si accede di luci colorate. SI unisce così anche quella di Testa, alle altre 25 opere d'arte contemporanea di artisti di fama internazionale che partecipano alla manifestazione Luci d'Artista. L'iniziativa che celebra i suoi 20 anni di vita è un progetto della Città di Torino, realizzato da IREN Energia e dalla Fondazione Teatro Regio Torino, con il sostegno oltre che di IREN della Compagnia di San Paolo, della Fondazione CRT e Intesa Sanpaolo.

LUCI - L'opera di Armando Testa, una sfera e una mezza sfera di acciaio nero di circa 5 metri di altezza, sarà illuminata con luci colorate sempre in movimento, come insegna da sempre il meccanismo pubblicitario, del quale Armando era profondo conoscitore. «Un grande onore che la città di Torino fa a mio padre e al suo lavoro» commenta Marco Testa, «e un modo per ricambiare l'amore che Armando ha avuto per la sua città alla quale è sempre stato profondamente legato». Fino al 14 gennaio la città di Torino si trasforma in una mostra a cielo aperto, che porta l'arte fuori dai luoghi istituzionali. Un po' quello che ha sempre fatto Armando Testa in tutta la sua vita: portare le contaminazioni dell'arte nella comunicazione mainstream, in tv, sui grandi cartelloni pubblicitari.