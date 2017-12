Svaligiata la villa di Camoranesi: maxi bottino per i ladri

MONCALIERI - Maxi furto a casa di Mauro German Camoranesi, ex calciatore della Juventus e della Nazionale italiana: i ladri sono entrati nella sua abitazione di Moncalieri e hanno portato via orologi di valore e gioielli vari. Il bottino? Decisamente proficuo, stimato in circa 100.000 euro.

INDAGINI IN CORSO - Le indagini dei carabinieri sono in corso. Secondo una prima ricostruzione, i malviventi avrebbero forzato una finestra per entrare nella casa dell’ex calciatore, diventato da pochi giorni allenatore. I militari hanno visionato le immagini fornite dal sistema di telecamere e sarebbero già sulle tracce dei ladri svaniti nel nulla. Quel che è certo è che in collina, in quest’ultimo periodo, i furti si susseguono con un fare davvero preoccupante.