Capodanno 2018 a Torino, al Teatro Regio con Roberto Bolle

TORINO - Roberto Bolle torna al Teatro Regio per festeggiare la fine dell'anno con l’attesissimo «Roberto Bolle and Friends». Bolle è il primo ballerino al mondo ad essere contemporaneamente Étoile del Teatro alla Scala di Milano e Principal Dancer dell'American Ballet Theatre di New York. Il Gala dell’étoile scaligera riunisce alcuni tra i ballerini più importanti del panorama tersicoreo internazionale per dare vita a una serata di danza al suo massimo livello, con un programma vivace e sorprendente. Un’occasione unica per il pubblico di ammirare le principali stelle del balletto di oggi, la stessa sera, sul medesimo palcoscenico, in un viaggio di emozioni attraverso differenti tecniche, stili e scuole.