Capodanno 2018 a Torino, il concerto allo Spazio 211

TORINO – Doppio Capodanno per la città di Torino che si festeggerà anche allo Spazio 211 di via Cigna dove ci sarà animazione a partire dalle 20 con il jazz di Max Gallo, la Torino Jazz City Band e Andrea Mingardi, dopo la mezzanotte si proseguirà con la musica da ballare. In fine, nei locali del centro si potrà brindare al nuovo anno, gli esercenti si stanno organizzando per offrire questa possibilità ai clienti, mentre il 1 gennaio in Galleria Umberto I saranno distribuiti panettone e spumante sulle note di un concerto di musica classica».