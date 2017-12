SOS cultura, la Regione risponde: «Oltre 2 milioni di euro in arrivo a Torino»

TORINO - Nel corso di una riunione svoltasi il 19 dicembre, la Giunta della Regione Piemonte ha approvato due delibere che stanziano complessivamente 2,3 milioni di euro di contributi per il sistema culturale torinese. «Questi provvedimenti», ha commentato Antonella Parigi, assessora regionale alla Cultura e al Turismo, «confermano il nostro impegno per la cultura, anche a livello di investimenti, in un momento di grande fragilità degli enti locali».



CULTURA - Nel dettaglio il contributo regionale straordinario consiste in un milione di euro a sostegno dei fondi del Comune di Torino, ripartito tra il Museo del Cinema (250.000 euro) e Teatro Stabile (750.000), e di 1,3 milioni a favore del Circolo dei Lettori per l’organizzazione del 31° del Salone internazionale del Libro. «Siamo convinti che questo settore costituisca un elemento fondamentale per lo sviluppo della città di Torino e debba essere sostenuto» ha concluso Parigi.