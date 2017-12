Eventi a Torino, 6 cose da fare giovedì 21 dicembre

TORINO – Samuel e Biagio Antonacci in città, Luciana Littizzetto protagonista dell'asta di beneficenza del Circolo dei Lettori, appuntamenti con la grande arte. Non manca nulla al giovedì torinese. Ecco qualche consiglio per non lasciarsi scappare i momenti più interessanti

Samuel in concerto

Dopo un anno ricco di soddisfazioni, in cui Samuel si è messo in gioco con il suo primo progetto da solista, si concluderà giovedì 21 dicembre a Torino con una data speciale all’Hiroshima Mon Amour dove tutto è iniziato con il doppio sold out dello scorso maggio.

Biagio Antonacci a Torino

Dopo le uniche date evento di Milano e Roma (5 sold-out) dello scorso settembre, Biagio Antonacci debutterà, con un nuovissimo tour live che lo accompagnerà in giro per tutta Italia, a Torino al Pala Alpitour. In scaletta i brani del nuovo atteso album, senza dimenticare i grandi successi della carriera del cantante milanese.

Jazz a teatro

Al Teatro Regio di Torino, il concerto, che prevede la partecipazione del pubblico, «Tutti quanti voglion fare il Jazz». Con Claudio Fenoglio direttore, Coro di voci bianche del Teatro Regio e del Conservatorio «G. Verdi», Luigi Martinale Trio, Luigi Martinale pianoforte, Mauro Battisti contrabbasso, Paolo Franciscone batteria.

Concerti

A Spazio 211 il live dei «Selton». Mescolano con un gusto incredibile un indie pop con i ritmi della loro patria. Quattro album pubblicati in Italia, innumerevoli concerti e collaborazioni tra le più diverse, da Jannacci ai Soliti Idioti fino a Daniele Silvestri, una carriera in crescita esponenziale anche in Brasile fanno di questa band una delle più interessanti del panorama indipendente italiano. Manifesto Tropicale è il titolo del nuovo album dei «Selton» uscito l’1 settembre per Universal Music Italia. Con una storia cosmopolita come poche altre che unisce Porto Alegre con Barcellona e l’Italia, Manifesto Tropicale è un lavoro che evolve ulteriormente affinando ritmi, parole e melodie. I Selton arrivano da un progetto in cui identità e collettivo sono le parole chiave e nel nuovo disco la movimentata e felicissima confluenza di stili sono parte di un solo linguaggio. Categorie come nuovo o antico crollano, un’essenza contemporanea dove la lingua muta continuamente, anche all’interno di uno stesso pezzo tra l’italiano, il portoghese e l’inglese. Anticipato dal fortunato singolo Cuoricinici uscito il 23 giugno, il nuovo lavoro arriva ad un anno di distanza da Loreto Paradiso.

Spettacolo e solidarietà

Per il Circolo dei lettori lo spirito del Natale è generosità con la grande asta per CasaOz. Battitore d’eccezione: Luciana Littizzetto, dalle 19. E poi meraviglia con le performance di Cirko Vertigo, lasciarsi un po’ andare con il dj set di Giorgio Valletta e la musica di Gipsy Accident, e stare insieme alla la festa del Circolo dei lettori, dove non mancheranno brindisi e golosità.

Arte

Un capolavoro con luci e vista. Protagonista il dipinto Madonna con il Bambino, Sant'Elisabetta e san Giovannino, del pittore fiorentino Agnolo di Cosimo di Mariano, detto il Bronzino, in prestito dal Museo Nazionale di Capodimonte che ne ha appena completato il restauro.L'esposizione, nello Spazio Trentacinque del grattacielo San Paolo al 36mo piano, vuole essere il regalo che Intesa Sanpaolo offre alla città di Torino in occasione delle festività natalizie. In occasione della visita sarà inoltre possibile ammirare "α-cromactive", l'installazione realizzata – nell'ambito dell'iniziativa Luci d'Artista – dallo studio Migliore+Servetto Architects appositamente per il grattacielo e composta da due elementi, uno sospeso nella serra bioclimatica e uno collocato nella terrazza al 35° piano. L'ingresso alla mostra è gratuito con prenotazione obbligatoria dal sito: www.grattacielointesasanpaolo.com.