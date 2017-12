Linea 2 della metro: sempre più vicino il coinvolgimento dei cittadini per la progettazione

TORINO - Questa mattina è stato firmato il contratto per la progettazione preliminare della Linea 2 della metropolitana torinese con cui si chiude l’iter per l’erogazione del finanziamento di 10 milioni di euro, come previsto nel decreto siglato dai Ministeri dei Trasporti e dell’Infrastrutture e dell’Economia e delle Finanze. A firmare è stata la Città e il raggruppamento d’imprese con Systra capofila. Quest’ultima si era aggiudicata la gara offrendo un ribasso del 50% rispetto alla base d’asta e impegnandosi a ridurre da 12 a 10 mesi e mezzo i tempi per la progettazione. La raccolta e l’elaborazione dei dati utili alla definizione del tracciato lungo l’asse Nord–Sud di Torino e gli appuntamenti dedicati al débat public con il coinvolgimento dei cittadini caratterizzeranno la prima fase di questo processo.

DATI A DISPOSIZIONE - Il Comune di Torino, ha spiegato l’assessora Maria Lapietra, ha già iniziato a fornire a Systra tutti i dati in proprio possesso e gli strumenti per ottenerne altri relativi agli spostamenti abituali, attuali e potenziali dei viaggiatori della metropolitana. Di questi fanno parte quelli ottenuti con il sistema Bip, ma si aggiungono anche quelli raccolti dalle società di bike e car sharing, ai dati in possesso della Città Metropolitana circa la mobilità sistematica delle principali aziende del territorio, a quelli esaminati dall'Assessorato all'Innovazione e alle altre informazioni provenienti dai tavoli di lavoro con i vari comuni del bacino per conoscere le esigenze del territorio. «Questi dati», ha evidenziato Lapietra, «consentono di fare un’analisi aggiornata delle esigenze della mobilità dell'area metropolitana».

DAL PASSATO AL PRESENTE - Per progettare il futuro è inevitabile guardarsi alle spalle. Ed è quello che intende fare Systra: «Facendo tesoro dell’esperienza maturata nella progettazione e realizzazione della Linea 1 di Torino, Systra ha messo insieme i migliori partner tecnici nazionali e locali nell’intento di presentare al più presto una linea metro innovativa che sia un nuovo motivo di orgoglio per la città e per l’ingegneria italiana». Sulla base dell’elaborazione di questi dati i progettisti valuteranno la migliore soluzione per la nuova linea della metropolitana: nella definizione del tipo di infrastruttura, di tecnologia da utilizzare, del percorso e delle stazioni dovranno infatti considerare variabili quali la domanda di trasporto attuale e potenziale oltre che la capacità di carico.