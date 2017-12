Pusher fermato in piazza Montanaro, quanto guadagna in una mattinata di «lavoro»?

TORINO - Gli agenti del Commissariato Barriera Milano hanno sorpreso un uomo in piazza Montanaro pronto a smerciare 15 involucri di cocaina ed eroina. L'uomo, che aveva a suo carico la misura di divieto di dimora nel Comune di Torino, è stato sorpreso anche con 49 frammenti solidi di crack. In tasca poi gli agenti hanno trovato 500 euro in contanti, ovvero il guadagno dell'attività della mattinata dell'uomo.

SPACCIATORE - Alla vista della pattuglia il giovane, di origini senegalesi, ha tentato di fuggire ma, dopo essere stato raggiunto è stato fermato e messo in sicurezza. Il pusher è ben noto agli agenti, che nel recente passato lo avevano già arrestato 2 volte. Anche in questa circostanza l'uomo ha dichiarato di essere minorenne, ma accertamenti ossei eseguiti nel 2016 ne avevano già stabilito la maggiore età. Gli agenti lo hanno perciò tratto in arresto per violazione della legge sugli stupefacenti e denunciato per resistenza a pubblico ufficiale.