«Ghiaccio per tutti»: venerdì 22 dicembre il Galà di pattinaggio in piazza Solferino

TORINO - Natale fa rima con pattinaggio. Nel periodo natalizio, sono migliaia i torinesi che si prendono qualche ora per scivolare (qualcuno anche cadere sul ghiaccio). Quest'anno, in piazza Solferino, verrà organizzato un evento davvero imperdibile: «Ghiaccio per tutti».

L'APPUNTAMENTO - L'appuntamento è fissato per domani, 22 dicembre, in piazza Solferino a partire dalle ore 17:00. La manifestazione è realizzata con la collaborazione della Federazione Italiana Sport Ghiaccio, e vedrà la partecipazione di atleti di rilevanza nazionale oltre a tante attività di animazione. «Il progetto – spiegano gli organizzatori – prevede la collaborazione degli istruttori federali per promuovere, appunto, gli sport su ghiaccio soprattutto tra i più giovani». In piazza Solferino, poi, verrà allestito uno spazio per un pranzo e/o uno spuntino di qualità nelle casette proprio a ridosso della pista di pattinaggio. In tutta la piazza sono inoltre presenti le casette con prodotti di artigianato di qualità, ottimi proprio per una bella idea regalo prima di Natale.