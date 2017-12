Questa volta Appendino batte Fassino, è lui il meno presente della politica torinese

TORINO - Un anno fa se l’erano giocata sul numero di presenze. Ma quest’anno la prima cittadina Chiara Appendino ha avuto la meglio sull’ex sindaco Piero Fassino: 33 presenze in Consiglio comunale contro le 22 dell’attuale consigliere di opposizione. I dati parlano chiaro, anche se a nulla valgono sulla qualità delle presenze, cosa più volte fatta notare nel corso degli anni soprattutto per quanto riguarda il gettone di presenza. Ed è così che passando ai consiglieri comunali, le persone elette a rappresentarci all’interno della Sala Rossa, sono in sei a distinguersi per aver preso parte a tutte le sedute in piazza Palazzo di Città e sono tutti del Movimento 5 Stelle: si tratta di Monica Amore, Marco Chessa, Antonio Fornari, Massimo Giovara, Andrea Russi e Francesco Sicari. Una presenza in meno per i colleghi di partito Damiano Carretto, Viviana Ferrero, Antonino Iaria, Serena Imbesi, Valentina Sganga e Carlotta Tevere, e per i consiglieri di opposizione Chiara Foglietta e Francesco Tresso. Ultimo posto tra i presenti in Sala Rossa è per Piero Fassino: l’ex sindaco di Torino ha «timbrato il cartellino» 22 volte su 48 in Consiglio comunale e non ha preso parte a nemmeno una delle centinaia di Commissioni fatte durante il 2017. Qualche presenza in più di lui, 30 per la precisione, le ha fatte colui che nella Giunta Fassino aveva la delega ai Trasporti e alla Viabilità, ossia quel Claudio Lubatti che qualche voce tempo fa voleva vicino all’uscita dal Partito Democratico e che invece sta resistendo seppur con qualche assenza di troppo in Sala Rossa.

LA COPPIA UNIA-POLLICINO - Scorrendo la classifica balzano all’occhio Alberto Unia e Marina Pollicino che, rispettivamente, hanno collezionato 25 e 21 presenze. Non ci si deve fare ingannare però. Se il primo infatti è diventato assessore all’Ambiente a giugno prendendo il posto di Stefania Giannuzzi, la seconda, insegnante di professione, è stata chiamata a fare da consigliera in quanto prima esclusa del Movimento 5 Stelle nelle scorse elezioni amministrative.

Presenze in Consiglio comunale nel 2017:

Albano Daniela 46

Amore Monica 48

Appendino Chiara 33

Artesio Eleonora 46

Azzarà Barbara 43

Buccolo Giovanna 48

Canalis Monica 46

Carretta Domenico 44

Carretto Damiano 47

Chessa Marco 48

Curatella Cataldo 44

Fassino Piero 22

Ferrero Viviana 47

Foglietta Chiara 47

Fornari Antonio 48

Giacosa Chiara 46

Giovara Massimo 48

Gosetto Fabio 42

Grippo Maria Grazia 44

Iaria Antonino 47

Imbesi Serena 47

Lavolta Enzo 44

Lo Russo Stefano 45

Lubatti Claudio 30

Magliano Silvio 43

Malanca Roberto 44

Mensio Federico 46

Montalbano Deborah 40

Morano Alberto 42

Napoli Osvaldo 44

Paoli Maura 45

Pollicino Marina 21

Ricca Fabrizio 44

Rosso Roberto 39

Russi Andrea 48

Sganga Valentina 47

Sicari Francesco 48

Tevere Carlotta 47

Tisi Elide 45

Tresso Francesco 47

Unia Alberto 25

Versaci Fabio 45