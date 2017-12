Auto rimane incastrata nel passaggio a livello: travolta da un treno a Vinovo

VINOVO - Tragedia sfiorata a Vinovo: questa mattina, intorno alle ore 08:00, un'automobile è rimasta bloccata sui binari del passaggio a livello di Vinovo proprio mentre arrivava un treno. Il conducente della vettura è riuscito ad abbandonare il mezzo poco prima dell'arrivo del convoglio e a salvarsi: il treno infatti ha colpito in pieno l'auto, travolgendola.

DISAGI E BUS SOSTITUTIVI - La dinamica non è chiara. Pare che il conducente dell'auto, un ragazzo di 30 anni, abbia perso il controllo del mezzo, urtato uno spartitraffico e sia così rimasto bloccato sui binari. Per fortuna nessuna persona è rimasta ferita: anche i passeggeri del treno, circa 70 tra studenti e pendolari, non hanno subito alcuna conseguenza se non tanta paura. Disagi al traffico ferroviario: la circolazione dei treni è stata interrotta e i passeggeri sono stati accompagnati sino a dei bus sostitutivi, operativi tra Candiolo e Lingotto. Sul posto i carabinieri, la polizia municipale e i vigili del fuoco.