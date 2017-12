Capodanno 2018 a Torino, 9 eventi per l'ultimo giorno dell'anno

TORINO - il Capodanno 2018 in città sarà diverso da tutti gli altri anni, le feste in piazza sono state sostituite dai party al Pala Alpitour e allo Spazio 211 e tante saranno le altre sorprese.

Pala Alpitour

Nel foyer del Pala Alpitour dove l'ospite più atteso è Simone Cristicchi, preceduto da Luca Morino, Giorgio Conte e Daniele Lucca, insieme ai Perturbazione, Federico Sirianni, Chiara Civello e la Banda di Collegno, Finley e con il dj set live di Radio Montecarlo.

Non solo jazz a Spazio 211

Allo Spazio 211 il Capodanno si saluta a ritmo di Jazz con la musica sincopata di Max Gallo, la Torino jazz City Band e Andrea Mingardi. Dopo la mezzanotte salirà sul palco uno dei protagonisti dell’ultima edizione di X Factor, il cantante Samuel Storm e si proseguirà con la musica da ballare dei The Sweet Life Society.

Party in tram

Musica nella notte di San Silvestro a bordo dello «Smatrams #STS Capodanno». A partire dalle 21, su una delle vetture Gtt attrezzata con console, Dj Morciano di Jazz Club e Grano di Outcast accompagneranno i viaggiatori da Piazza Derna a Piazzale Caio Mario e ritorno.

Il brindisi del primo dell'anno

In centro città i locali si stanno organizzando per brindare al nuovo anno e in Galleria Umberto I, il primo gennaio, sarà possibile gustare panettone e spumante con il sottofondo di un concerto di musica classica.

Roberto Bolle al Regio

Chi ama la danza e le sue linee leggiadre e desidera trascorrere un Capodanno esclusivo non può non perdere lo spettacolo al Teatro Regio con Roberto Bolle and Friends.

Spettacoli

Per i più romantici c'è l'intramontabile fiaba della «Bella Addormentata», mentre per chi vuole trascorrere un capodanno con il naso all'in su, tra stupore e meraviglia, al Teatro Le Serre c'è «Vertigo ChristmasShow» e, per un capodanno alternativo al Teatro Nuovo ci saranno i «Sonics» con le loro acrobazie,

Il Natale continua

Continuano inoltre, gli eventi natalizi tra mercatini, villaggi di Babbo Natale e piste di pattinaggio. Per chi non vuole perdersi nemmeno un secondo di atmosfera del Natale.