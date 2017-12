Trolley abbandonato vicino al Politecnico, intervento degli artificieri in via Peano

TORINO - Artificieri in azione nella mattinata di ieri in via Peano, a poche decine di metri dal Politecnico. Un trolley abbandonato su un marciapiede ha attirato l’attenzione di alcune persone che si stavano recando nel vicino ufficio postale. Avvisati i carabinieri, a un primo sopralluogo non è stato possibile capire se si potesse effettivamente trattare di un ordigno o se potesse essere un falso allarme. Dopo aver allontanato le persone vicine sono stati chiamati gli artificieri.

FALSO ALLARME - Gli artificieri hanno fatto brillare il trolley e appurato che si trattava di un falso allarme. All’interno del bagaglio c’erano solo un sacco a pelo, un materassino e alcuni capi di abbigliamento usati. Il che ha fatto pensare che si trattasse di un trolley abbandonato da un senzatetto. Concluse le operazioni dei carabinieri è stata liberata la strada. In tutto il tempo non è stato evacuato né l’ufficio postale né i vicini laboratori del Politecnico.