Blocco auto, attivo il semaforo rosso: fermi i Diesel Euro 4 sabato 23 dicembre

TORINO - Pessime notizie per i torinesi: domani, sabato 23 dicembre, il blocco auto è stato confermato. La notizia è ufficiale da pochi minuti: i valori di Pm 10 hanno toccato un livello mai raggiunto in questi 10 giorni di sforamento, motivo per cui è scattato il semaforo rosso (ma il Comune ha deciso di bloccare solo i Diesel Euro 4 e non Euro 5). Si prospetta un sabato natalizio davvero da incubo per chi contava di spostarsi in auto per effettuare gli ultimi regali di Natale.

ORARI - domani, sabato 23 dicembre, sarà ancor attivo il blocco auto che prevede il divieto alla circolazione per i veicoli privati Diesel Euro 0,1,2,3,4, e Benzina, Gpl, Metano Euro 0. Le limitazioni sono ormai note a migliaia di torinesi: il blocco sarà attivo dalle 08:00 alle 19:00, senza pause per i veicoli adibiti al trasporto persone, mentre per quanto riguarda i veicoli adibiti al trasporto merci lo stop sarà dalle 08:30 alle 15:00 e dalle 17:00 alle 19:00. In questo caso, i veicoli Gpl e Metano potranno circolare liberamente.

AGGIORNAMENTO: A NATALE E SANTO STEFANO BLOCCO AUTO SOSPESO