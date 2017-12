Biciclette donate ai terremotati: il regalo di Natale della Municipale di Torino

POLIZIA - Oltre alle normali attività di prevenzione, è tempo di bilanci per la polizia municipale Torino. Ieri, venerdì 22 dicembre, si sono concluse le consegne a Onlus, Parrocchie, Enti caritatevoli e scuole di tutti quegli oggetti rinvenuti in stato di abbandono nelle aree mercatali oppure oggetto di dissequestro da parte dell'Autorità Giudiziaria. Nel corso dell'anno sono stati più di diecimila i pezzi contenuti in 154 colli che hanno trovato una giusta e proficua destinazione.

NATALE - Altro materiale è stato destinato alla Protezione Civile di San Benedetto del Tronto e direttamente al Sindaco di Arquata del Tronto. Inoltre sono stati consegnati all'associazione Biciclando, 30 biciclette, recuperate a vario titolo e mai richieste perché in cattivo stato. Le due ruote sono state riparate e rimesse a nuovo da due ragazzi diversamente abili, sotto la supervisione gratuita di un ciclista.