Il «curvone delle 100 Lire» non perdona, grave incidente nella notte

TORINO - Erano da poco passare le 2.30 di oggi, domenica 24 dicembre quando un grave incidente si è verificato nella stradale in corso don Luigi Sturzo, nel cosiddetto curvone "delle 100 lire». Un diciannovenne alla guida di una Renault Clio ha perso il controllo della sua auto e ha abbattuto la segnaletica stradale terminando la sua corsa contro un ostacolo fisso.

INCIDENTE - Per consentire i rilievi in condizioni di sicurezza è stato necessario interdire il transito dei veicoli in direzione esterno città per un'ora e mezza circa. Il ferito è stato trattato a lungo sul posto dal personale sanitario ed è stato poi trasportato per le cure del caso al Pronto Soccorso dell'Ospedale San Giovanni Bosco. Alle ore 6.20, stante la gravità delle lesioni riportate, i medici stilavano certificato di prognosi riservata. Sul posto gli Agenti della Squadra Infortunistica della Polizia Municipale Torino che sono alla ricerca di testimoni (tel. 0110111).