Incidente stradale al mercato di corso Racconigi: un ferito in ospedale

TORINO - Paura questo pomeriggio al mercato di corso Racconigi per un incidente verificatosi intorno alle 16:00 all’angolo con via Frassineto che ha coinvolto tre veicoli: due furgoni e un’auto. Nonostante le brutte immagini, l’incidente non ha avuto gravi conseguenze. Sul posto la polizia municipale e un’ambulanza del 118: una persona, lievemente ferita, è stata trasportata in ospedale in codice verde.

DINAMICA DA ACCERTARE - La dinamica, non ancora chiara, è al vaglio della Squadra Infortunistica della polizia municipale: l’impatto tra i veicoli è avvenuto quando tantissime persone affollavano i banchi del mercato per gli ultimi acquisti in vista di Natale. Tanti i curiosi sul posto e qualche disagio alla circolazione: la situazione è tornata alla normalità solo dopo qualche ora.