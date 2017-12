Cannavacciuolo modifica il menù: i torinesi con lo chef, boom di prenotazioni

TORINO - Altro che «lascia», Antonino Cannavacciuolo «raddoppia». Dopo il blitz dei Nas, il celebre chef campano è stato letteralmente travolto dall’affetto dei fans: il bistrot di via Cosmo è pieno fino a marzo, impossibile prenotare un tavolo. Tante le telefonate di solidarietà arrivate al locale dietro la Gran Madre, dopo un blitz ritenuto da molti troppo fiscale.

MENU MODIFICATO - Cannavacciuolo aveva commentato e spiegato l’accaduto ma quel che è certo è che dopo l’amarezza per delle regole ritenute troppo fiscali e costate multa e denuncia per la moglie, lo chef ha modificato il menù: gli asterischi in fondo alla carta sono stati posti vicino ai piatti che contengono prodotti congelati. Insomma, l’equivoco è già un brutto ricordo. Il bistrot riparte a gonfie vele, con l’affetto dei torinesi a fare da vento.