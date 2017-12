Al villaggio di Babbo Natale concerto gratuito dei Sunshine Gospel Choir

VENARIA - Cosa c’è di meglio durante le feste di Natale di ascoltare uno dei migliori cori gospel in Italia? Forse solo una cosa: farlo immersi nel villaggio di Babbo Natale, a due passi dalla Reggia di Venaria. Oggi, martedì 26 dicembre, il villaggio ospiterà il concerto del Sunshine Gospel Choir.

IL CORO GOSPEL - Fondato e diretto da Alex Negro, SGC è da 20 anni il più̀ rappresentativo e uno dei migliori cori di Musica Gospel in Italia. Vincitore del prestigioso Jubilee Award «come migliore coro Gospel distintosi per professionalità e impegno», ha all’attivo otto album e un DVD, centinaia di concerti in Italia e all’estero, dove si è esibito in chiese, piazze, programmi televisivi, teatri, ovunque con ampio successo di pubblico e di critica. Il concerto sarà all’aperto e il pubblico potrà assistere gratuitamente.

NAVETTE GRATUITE - Per chi non potesse raggiungere il Sogno del Natale con i propri mezzi, verrà offerto il servizio di navette gratuite: la partenza è fissata da Porta Susa ogni 30/40 minuti. Prima partenza ore 09:30, ultima navetta ore 20:00.