Dramma a Torino: bimba di 3 anni muore a Natale per una patologia fulminante

TORINO - Una notizia tremenda accompagna le ultime ore del Natale torinese: una bimba di tre anni e mezzo è deceduta oggi pomeriggio, poco dopo pranzo, nell’ospedale Regina Margherita di Torino. La piccola si trovava in ospedale da tre giorni, dal 22 dicembre. Oggi i suoi organi, provati da un calvario di 72 ore, hanno smesso di funzionare per cause ancora da determinare.

CAUSE DA ACCERTARE - Le cause della morte non sono note. Sul corpo della bimba è stata disposta un’autopsia che dovrà chiarire cosa è realmente successo: quel che è certo è che la piccola è stata ricoverata in condizioni già gravi nel reparto di rianimazione, ma prima di entrare in ospedale era in salute. La patologia è stata fulminante e ha portato al decesso in pochi giorni a causa di un insufficienza multiorgano che non le ha lasciato alcun scampo. Vicino a lei i genitori, che non hanno mai smesso di sperare in un lieto fine purtroppo mai arrivato.